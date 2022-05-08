العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه نهر النيل بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه نهر النيل في دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه ومعرفة اذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب الغريق، كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات الجثة وعرضهما على مصلحة الأمن لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها في محاولة لكشف هوية الشاب الغريق، كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى ونشرها في جميع أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام والعاملين بها.

بلاغا للأجهزة الأمنية بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وبالانتقال تبين وجود جثة غريق، وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها جثة شاب مجهول الهوية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فحص بلاغات الغياب

وقال مصدر أمني أنه يتم الآن فحص بلاغات الغياب في أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن القليوبية، وخاصة بلاغات التغيب التي تحمل مواصفات قريبة من مواصفات الشاب الغريق، من حيث العمر والطول والملابس التي يرتديها، وأضاف المصدر أنه في حالة عدم التوصل إلى بلاغا يحمل مواصفات الشاب الغريق فإنه سوف يتم فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة.