تردد قناة طيور الجنة الجديد.. سلَّي طفلك بأغنيته المفضلة

تظل قنوات الأطفال من أكثر الفضائيات التي يبحث عنها الآباء والأمهات بشكل كبير، ويعود ذلك إلى تعلق أطفالهم بتلك القناة التي تحرص على بث الأغاني المحببة لديهم، وحرصت القناة على إطلاق تردد جديد لها منذ فترة زمنية قصيرة، ما جعل الآباء يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، ليتمكنوا من ضبطها على الرسيفر الخاص بهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يحتاج إليه المتابعين بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وفق ما أعلنته القناة عبر منصاتها الرسمية، وجاء التردد كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد

جاء تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة بطوط

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11411.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 12226.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة كوجي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11096.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 6/ 5.

وعن قناة طيور الجنة فهي تعد من أوائل القنوات المتخصصة للأطفال والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحقق القناة الملايين من المشاهدات، ما يجعلها تحرص على إطلاق ترددات جديدة بين الحين والآخر، حتى يتم الحفاظ على جودة القناة، وتحرص أيضا على بث المزيد من البرامج التي تحث في نفوس الأطفال طاعة الوالدين.