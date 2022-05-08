خلف الزناتي ينعى معلم الشرقية.. ويوجه بسرعة صرف مستحقاته

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم عبد الحميد مرسي، الذى توفى عقب انتهاء عمله رئيسا للجنة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بإحدى مدارس الشرقية، متوجها بخالص العزاء لذويه، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

النقابة العامة للمهن التعليمية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرا من فرعية المعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة المعلم عبد الحميد مرسي بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات بأبو كبير، أثناء خروجه من المراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة مصطفى كامل الإبتدائية، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

تقديم واجب العزاء

وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس فرعية المعلمين بالشرقية برئاسة محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية، بإنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية فورا ومنحها لأسرته، وتقديم واجب العزاء، وكل أوجه الدعم لأسرة الفقيد، والوقوف بجانب ذويه في مصابهم الأليم.