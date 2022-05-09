خبير: شركات الطيران الخاصة رفعت أسعار التذاكر بعد زيادة البترول

قال يسري عبدالوهاب، المدير المنتدب لشركة النيل للطيران، إنّ الشركات الخاصة تحسب يوميا تكاليف الوقود، ما قد يؤدي إلى نتائج إما جيدة للشركة أو للإغلاق، لكن الشركة الحكومية لا تهتم بهذا، مبيّنا أنّ اتحاد شركات الطائرة الخاصة في نيجيريا والبالغ عددها 7، أوقفت السفر بسبب القفزات في أسعار البترول عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.

سبب رفع سعر تذاكر الطائرات حول العالم

وأضاف عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المُذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنّ ارتفاع أسعار الوقود، سيتسبب في رفع أسعار تذاكر الطيران في مختلف دول العالم، حيث يتم إضافة أسعار الوقود على قيمة التذكرة بزيادة 2 أو 3 دولارات، وبعض الشركات وضعت 21 دولارا على التذكرة، خاصة في الشركات الخاصة، لكن الشركات التي ليس لديها نظاما كبيرا، تزيد نسبة التذكرة بشكل مبسط من أجل تعويض نسبة الخسائر التي وقعت على هذه الشركات.

البديل في النقل البري أو البحري

وأوضح المدير المنتدب لشركة النيل للطيران، أنّ القطاعات الأخرى غير الطائرات، غيّرت أسعارها وارتفعت نتيجة صعوبة النقل حول العالم بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط حول العالم، موضحا أنّ البديل يكون في النقل البري أو البحري، وهؤلاء أيضا ارتفع سعرهم مؤخرا.