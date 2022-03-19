واشنطن تستهدف الطائرات الروسية بالعقوبات و200 أوكراني يفرون من ماريبول

أدرجت واشنطن، مئات الطائرات الروسية على قائمة سوداء، التي انتهكت مؤخرًا عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على روسيا، وشملت العقوبات طائرة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، وطائرات بوينج لشركة «إيروفلوت» الروسية.

وحظرت السلطات الأمريكية، دخول الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة أو المؤلفة من 25% على الأقل من قطع أمريكية الصنع، إلى روسيا، دون إذن محدد.

قائمة العقوبات ضمت طائرات تابعة لـ«إيروفلوت» و«إيربريدج كارجو»

وضمت قائمة العقوبات طائرات تابعة لـ«إيروفلوت» و«إيربريدج كارجو» و«يوت إير» و«نوردويند» و«أزور إير» و«أفياستار»، بالإضافة إلى طائرة «جولفستريم جي-650» الخاصة بأبراموفيتش.

من جانبها، أعلنت موسكو، استعداد قواتها المسلحة لفتح ممر لخروج القوميين من مدينة «ماريوبول» المحاصرة، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، لكن «كييف» رفضت الاقتراح.

وأوضح مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أمس الجمعة، أن القوات الروسية تضمن سلامة القوميين في حال قرروا إلقاء السلاح والخروج من ماريوبول.

وأشار ميزينتسيف، إلى أن البيانات الاستطلاعية تشير إلى أن ما بين 150 و200 مقاتل أوكراني فروا من «ماريوبول» باتجاه «زابوروجيه» عبر الممرات الإنسانية بملابس مدنية، وتم القضاء على 93 منهم.

«كييف»: إجلاء 9145 شخصًا من مدن أوكرانية عبر ممرات إنسانية

بدورها، أعلنت السلطات الأوكرانية، إجلاء 9145 شخصًا من مدن أوكرانية عبر ممرات إنسانية، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن عقوبات واشنطن على موسكو لا تهدف إلى أن تستمر إلى الأبد، بل ستستمر حتى تغير روسيا مسارها، مضيفًا في مؤتمر صحفي، إنه يجب الاستعداد لأن يستمر ضغط العقوبات لفترة معينة، دون تتحقق النتيجة المرجوة على الفور.

بدورها، أشارت واشنطن، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش خلال زيارته المرتقبة لأوروبا انحياز بكين لـ«موسكو».

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا دفاعية ولا تستهدف مهاجمة بلد آخر.

مسؤول أوكراني: بلادنا تريد قوات حفظ سلام دولية

من جانبه، قال مسؤول أوكراني، إن بلاده تريد قوات حفظ سلام دولية مع ضمانات لسيادة بلاده من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، إن «مجلس أوروبا» فقد معنى وجوده بسبب نشاط الدول الغربية المعادي لـ موسكو، موضحة أن المجلس تحول إلى أداة مطيعة لـ«الاتحاد الأوروبي» وحلف شمال الأطلسي «الناتو» وتوابعهما.

وأوضحت زاخاروفا، أن بلادها سلمت الأمين العام للمجلس إخطارًا رسميًا بالانسحاب من هذه المنظمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.