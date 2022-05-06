الحرب الروسية ترفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة لمستويات قياسية

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، بشكل أسرع من أسعار النفط الخام في الشهر الماضي، حيث شحنت الولايات المتحدة المزيد من المنتجات المكررة إلى الخارج لتزويد الأسواق الأوروبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

قال التجار إن مخزونات العالم من الوقود من غير المرجح أن تزداد بسرعة، نظرا لأن كبار المنتجين مثل أوبك يزيدون الإنتاج ببطء، وأكدوا أن التشديد في أسواق الوقود يعد أكثر إثارة للقلق، لأنه يظهر أن مصافي التكرير تواجه مشكلة في تلبية الطلب حتى مع توفر المزيد من النفط الخام من خلال الإصدارات الاحتياطية الكبيرة، وفقا لما ذكرته «رويترز».

وأوضح آرون ميلفورد، الرئيس التنفيذي لشركة ماجلان ميدستريم بارتنرز أن الأمور متوترة بالفعل فيما يتعلق بالديزل والطلب العالمي.

تراجع المخزونات

تتضاءل المخزونات العالمية من النفط الخام والبنزين وأنواع الوقود الأخرى مع انتعاش الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتم تشديد الإمدادات بشكل أكبر في أعقاب حرب أوكرانيا والعقوبات اللاحقة على روسيا من الولايات المتحدة وحلفائها.

وفرت واشنطن ملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، ما ساعد في السيطرة على أسعار الخام، لكن مخزونات المنتجات لا تزال تنخفض.

ارتفاع الوقود الأمريكي

منذ حرب أوكرانيا في 24 فبراير، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 17٪، بحسب بيانات مؤسسة ريفينتيف إيكون (Refinitiv Eikon)، في حين قفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 30٪ وارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة الأمريكي، الوكيل للديزل، بنسبة 40٪.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب: «بشكل عام، في هذا الوقت من العام، تقود المنتجات الخام، ولكن في هذه الحالة يكون الفارق أكبر بكثير من المعتاد إنها علامة لشركات التكرير».

تعد المخزونات منخفضة بشكل خاص بالنسبة لنواتج التقطير عند 105 ملايين برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2008، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وارتفعت مخزونات الخام التجارية الأمريكية منذ أواخر فبراير بسبب بيانات من الاحتياطيات الأمريكية.

وبلغ متوسط ​​صادرات المنتجات المكررة الأمريكية 6.3 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة الماضية، وهو ما يقرب من أسرع معدل تصدير في تاريخ الولايات المتحدة.