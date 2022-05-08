«التحالف الوطني» ينعى شهداء حادث سيناء ويعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «وصل الخير 2»

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، الاجتماع السابع ضمن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة، للوقوف على أولويات كيفية تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأدان التحالف -خلال الاجتماع- الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء أمس السبت، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 جنود أخرين، مؤكدا دعمه الدائم، وثقته الكبيرة في القوات المسلحة في جهودها المضنية في القضاء على الإرهاب، واقتلاعه جذوره، داعيا الله أن يتغمد الشهداء واسع الرحمة والمغفرة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للأبطال المصابين. ‏

تدشين المرحلة الثانية من وصل الخير

وناقش -في جدول أعمال اجتماعه اليوم- سُبل تعزيز الحماية الاجتماعية، كما اتفق أعضاء التحالف، على تدشين المرحلة الثانية من (وصل الخير 2) في 15 مايو الجاري، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الاكثر احتياجا، والأكثر تضررا من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم.

وبدأ التحالف الوطني، في وضع خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية منذ تاريخه وحتى نهاية العام الجاري، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة للتحالف، الذي يقدر بـ9 مليارات جنيه، بجانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وأنشطتها، بـ5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

وأكد حرصه الشديد على المشاركة في الحوار الوطني، الذي سوف يدشنه التحالف، بإطلاق حوار مجتمعي موسع حول كيفية دعم بيئة العمل الآهلي في مصر بكل أشكاله، لضمان تحقيقه لأكثر قدر من الإفادة للمواطنين المصريين بالتوازي مع تحقيق مزيد من الحرية، لممارسات المجتمع المدني في مصر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، التي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعي مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.