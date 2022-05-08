محمد أبو داود: كنت أتمنى أشارك في الاختيار 1 و2.. ومشهد وفاتي أبكى كريم عبدالعزيز

قال الفنان محمد أبو داود، أحد أبطال العائدون والاختيار 3، إن مسلسل الاختيار 3 هو أحد أهم الأعمال الدرامية التي ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، وهو شيء مهم لتوثيق تلك المرحلة، «كنت أتمنى أشارك في مسلسل الاختيار 1 و2 وكنت مستغرب أنهم مجبونيش فيهم لأني اتشهرت بدور الضابط في أعمالي، لحد ما المخرج بيتر ميمي استعان بيا في الاختيار 3».

أبو داود: كنت ضد اللي بيحصل في مصر بعد ثورة 2011

وأضاف «أبو داود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالرغم من ظهوره بمشاهد قليلة في مسلسل الاختيار 3 ولكنها كانت مشاهد مؤثرة ومهمة في التاريخ الحديث، «كنت عامل في 2010 التوقع اللي قاله الأستاذ الراحل وحيد حامد في مسلسله (الجماعة) وقارئ، فكنت في الفترة دي ضد كل اللي بيحصل، وكنت عارف التخريب والفوضي فين».

أبو داود: كان ليا الشرف أني أشتغل في الاختيار والعائدون

وتابع قائلا: «في الفترة دي كنت بحاول أوعي الناس على قد ما أقدر وكنت سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وفيها كان بيحدث اللي بيحصل بره من فوضي وناس بتحاول تضر، وكنا واقفين وقفة جامدة، ومسلسل الاختيار الحمد لله أن كان ليا الشرف إني أشتغل في الاختيار والعائدون».

وأوضح أن أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ ما زالت باقية بالرغم من مرور الكثير من السنوات عليها، وهذا بفضل ثبات الأداء في مثل تلك الأعمال وعدم فقدان الفكرة الرئيسية للعمل الفني الخاص به، لافتا إلى أن جذب الجمهور المتلقي هو أحد أهم الأركان في نجاح أي عمل درامي.

وتابع: «كنت حابب الاختيار وحاسه أوي بالرغم من عدد مشاهدي القليلة فيه، وفوجئت أن كريم عبدالعزيز بعتلي رسالة وأنا بتسحر في رمضان بعد وفاتي في مسلسل الاختيار وقال لي يا أستاذي أنا بعيط بسبب المشهد ده لحد دلوقتي، وهو مشهد وفاتي في المسلسل».