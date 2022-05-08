يسرا لـ «الوطن»: مسلسل الاختيار كشف الحقائق دون تزييف

نجاح كبير حققه مسلسل «الاختيار 3» بطولة الثلاثي أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، خلال السباق الرمضاني الماضي، وكشف الكثير من مؤامرات الجماعات الإخوانية مما جعل الجمهور والفنانين يتفاعلون معه على حد سواء.

واحدة من الفنانات التي أشادت بمسلسل الاختيار 3 النجمة يسرا التي قالت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن واحد من الأعمال الفنية التي كانت حريصة على متابعتها في السباق الرمضاني رغم انشغالها هو مسلسل الاختيار 3، وذلك لأنه عمل مهم بالنسبة لها وتحب دائما متابعته.

يسرا تتحدث عن مسلسل الاختيار

أكدت يسرا أنها تحب مسلسل الاختيار وحرصت على متابعته لأنه عمل لا يوجد به أي زيف، رصد وقائع وحقائق عاشها الشعب المصري بالفعل، ونجح في أن يكشف للجميع المؤامرات، وإنقاذ مصر.

أما عن إمكانية مشاركة يسرا في جزء جديد لمسلسل الاختيار، فقالت إنها تتمنى هذا الأمر حتى وإن كانت ضيفة شرف، لأنه شرف عظيم لأي فنان أن يشارك في هذا العمل الوطني المهم.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وصبري فواز، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يسرا في الموسم الرمضاني

كانت قد شاركت يسرا في السباق الرمضاني بمسلسل أحلام سعيدة ومعها عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل وشيماء سيف ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.