عبد المنعم سعيد: هناك توقيت ووثائق أساسية للحوار الوطني في أي مجتمع

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأصل في المجتمعات وجود الحوار السياسي، لكن هناك توقيت لأي مجتمع، من أجل طرح فكرة الحوار السياسي، إذ أن طرح فكرة الحوار السياسي، عندما يكون هناك نقاط فارقة تحتاج تفكير استراتيجي للتعامل مع بعض الأوضاع ذات الطبيعة الاستراتيجية، مثل الإرهاب وكورونا والحرب الأوكرانية وغيره، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، من تقدم الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».

الحوار يكون حول كيفية استخدام السلطة السياسية لتقدم هذا البلد

أضاف «سعيد»، أن هناك وثائق أساسية للحوار الوطني تتمثل في الدستور والقوانين الملحقة به، ورؤية مصر 2030، التي تهدف لجعل مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، ولا بد أن يكون هناك أسئلة محددة حول ما تم وما هو قادم، وأن يكون الحوار حول كيفية استخدام السلطة السياسية لتقدم هذا البلد، وعلينا أن نتحدد من الذي يتحاور والتوسع في هذا الامر يؤدي إلى أن الحوار يتحول لإيضاح موقف من القضايا، مقترح أن يكون الحوار حول عدد معقول من الناس يتم توزيعه على لجان تتحاور للخروج بوثيقة تقدم لصانع القرار وللمجتمع ككل.

الحوار الوطني ضرورة في المرحلة الحالية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة في المرحلة الحالية ويعبر عن إدراك من رأس السلطة لخطورة المرحلة وما هو قادم، موضحًا أنه من المهم أن يفهم الشعب المصري الوضع الذي نعيشه وما هو قادم وما نحن نقبل عليه، فالوثيقة التي يمكن أن تخرج عن هذا الحوار الوطني لا بد أن تحمل رؤية متحركة ومرنة ومتغيره مع الأحداث، فنحن أمام مشهد عالمي ينبئ عن صراع قررت القوى الكبرى أن تدخله، وهذا الصراع مرشح للتصعيد، ولا يقتصر على الطرفين المتواجدين في الحرب الحالية.