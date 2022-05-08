الرئيس التونسي يؤكد للسيسي وقوف بلاده بجانب مصر في مكافحة الإرهاب

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

الرئيس التونسي يعزي السيسي في شهداء الحادث الإرهابي بغرب سيناء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس قيس سعيد العزاء للرئيس السيسي، ومصر حكومة وشعبا في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، ووقوف الجهورية التونسية بجانب مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

السيسي يؤكد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه قيس سعيد، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنياً لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار.