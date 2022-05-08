تامر حسني يرد على شائعة انفصاله عن بسمة بوسيل بصورة وتهنئة

حرص الفنان تامر حسني، على الرد على الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

تامر حسني يرد على شائعات انفصاله عن زوجته

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بزوجته، وذلك خلال افتتاح شركة خاصة لها، معلقا عليها: «مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي أنتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح».

تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد خلال عيد الأضحي

وينتظر تامر حسني طرح فيلم «بحبك» خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث نشر موخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور من كواليس العمل تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، معلقًا عليها: «مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا».

تامر حسني يفاجي الجمهور بغناء أغنية «بحبك» لأول مرة

وفاجأ تامر حسني، الجمهور، خلال حفلته بالأمس على مسرح أبو بكر بالرياض، من خلال أدائه أغنية «بحبك» من فيلمه الجديد، وتفاعل الجمهور بالغناء معه».

نجاح آخر تجربة سينمائية للفنان تامر حسني

وحقق تامر حسني نجاحا في تجربته الأخيرة بالسينما من خلال فيلم «مش أنا»، الذي تم عرضه خلال 2021، وشاركه البطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.