إزالة فورية لـ11 بناء مخالفا وفك شدة خشبية بطهطا خلال 24 ساعة

في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عدة حملات إزالة استهدفت إزالة 11 حالة بناء مخالف وإزالة شدتين خشبيتين خلال 24 ساعة.

إزالة حالتي بناء بالصوامعة

وتم مساء اليوم تنفيذ حالتي إيقاف بناء مخالف وفك الشدة الخشبية والتحفظ على ونش التشوين ومصادرة كمية من الأخشاب بمجلس قروي الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بإشراف رمضان عابدين، رئيس قرية الصوامعة غرب، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا.

تنفيذ 4 حالات إزالة بمدينة طهطا

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج برئاسة عامر عوض، رئيس المركز، حالة إزالة تعدٍ داخل الحيز العمراني بناحية بندر طهطا على مساحة 90 مترا تقريباً.

كما تم تنفيذ 3 حالات إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بمدينة طهطا، وتم التحفظ على بعض مواد البناء (10 شكائر أسمنت) وونش لرفع مواد البناء وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمت الحملة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

تنفيذ 4 حالات إزالة وحالة إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بقرى مركز طهطا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج 4 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بناحية مجلس قروي شطورة ومجلس قروي نزلة القاضى على مساحة قيراط و16 سهما تقريباً.

كما تم تنفيذ حالة إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بمجلس قروي نزلة القاضي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتمت حملات الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.