وزير الرياضة يتفقد معسكر ومركز شباب سفاجا.. يقام على مساحة 14 ألف متر

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، معسكر سفاجا ومركز الشباب بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، استعدادا لتشغيله في فصل الصيف لاستقبال طلاب المدارس والجامعات خلال المرحلة المقبلة، ورافقه فراج عبدالمقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

تطوير معسكر سفاجا

ومن جانبه، أشار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن الزيارة جاءت للاطلاع عن قرب عن سير العمل داخل المعسكر وتطويره بما يتناسب مع حجم واحتياجات طلابنا والمترددين عليه أثناء تشغيله، والذي يأتي ضمن منظومة المشروع القومي للمعسكرات الشبابية، مؤكدا أن المعسكر من ضمن خطة تطوير المعسكرات القومية وفكرته قائمة على خدمة النشء والشباب في جميع المراحل العمرية المختلفة بجميع المحافظات.

تفاصيل معسكر سفاجا

من جانبه، قال رامي النجار، مدير المركز الإعلامي بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن معسكر سفاجا سيقام على مساحة 14 ألف متر، ويتضمن معسكرا رياضيا تعليميا وملاعب وحمام سباحة وصالة لياقة بدنية.

إضافة 7 معسكرات جديدة بتكلفة 400 مليون جنيه نهاية العام

وفي سياق آخر، ناقش وزير الشباب والرياضة أعمال الإنشاءات والتطوير بكل معسكر على حدة، والتي تضمنت 7 معسكرات هي معسكر الكشافة بسفاجا والمقام على مساحة 14 ألف متر، ومعسكر رأس سدر على مساحة 30 ألف متر، ومعسكر الطور على مساحة 53 ألف متر، ومعسكر القرش على مساحة 37 ألف متر، ومعسكر رشيد على مساحة 16 ألف متر، ومعسكر جمصة على مساحة 25 ألف متر، بالإضافة إلى التطوير الشامل للمدن الشبابية في كل من الوادي الجديد والسويس ونزل شباب المنيا.