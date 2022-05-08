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«المالية»: 2 مليار جنيه لصرف مستحقات العاملين بـ«الصناديق الخاصة»

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 محمود الجمل
10:58 م | الأحد 08 مايو 2022
الدكتور محمد معيط

الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بـ2 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهرياً. وأوضح «معيط»، فى بيان اليوم، أن ما تم تدبيره بلغ فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط 439.5 مليون جنيه، وأن الوزارة تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهرى؛ للتعرف على أى احتياجات وفقاً للزيادات المالية الأخيرة، ومراعاة للبعد الاجتماعى، وحفاظاً على استقرارهم الأسرى والاجتماعى فى ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم الحفاظ على حقهم فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

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بقلم  محمود الجمل