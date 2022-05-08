التعليم تكشف حقيقة توفير نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توفير نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، بالتزامن مع بدء الامتحانات اليوم الأحد الموافق 8 مايو الجاري، ويؤدي الطلاب غدا الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر امتحان مادة العلوم ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

حقيقة توفير نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وكثيرا ما يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، رغم أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الامتحانات الجديدة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم والفهم وليس الحفظ والتلقين، وهو ما يستدعي أن يفهم الطالب جيدا المقرر الدراسي بعيدا عن الحفظ وحل النماذج، محذرا من المذكرات الخارجية التي لا تخدم فلسفة التعليم الجديدة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 تعقد ورقيا

وعلق «شوقي» على توفير نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، قائلاً «ما يتم تداوله نماذج استرشادية وليست امتحانات ولا علاقة لها بالامتحانات»، مؤكدا أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي وضعت من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام به.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أن نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة للترم الأول ولا علاقة لها بالامتحانات الحالية، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، والوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على سير الامتحانات وحل أي مشكلة تواجه الطلاب.

كما أكدت المديريات التعليمية، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تعقد ورقيا في المدارس، وتم وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة طباعة ورق الأسئلة، لافتة إلى أن الإجابة على الامتحانات في نفس ورقة الأسئلة.