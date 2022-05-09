جمعية أنصار السنة المحمدية تدين الحادث الإرهابي في سيناء

أدانت جمعية أنصار السنة المحمدية، في بيان رسمي لها، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، أمس الأول السبت، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 جنود آخرين.

مرزوق: أصحاب أجندات يسفكون دماء أبنائنا

وقال الدكتور مرزوق محمد مرزوق، نائب الرئيس العام والأمين العام للجمعية في بيانه: «قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتنا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إنه مما يستدعي تفطر القلب أن نجد شرزمة مأجورة من أصحاب الفكر والقلب الأسود ممن لا دين لفكرهم ولا طن ولاخلاق بل هى أصحاب أجندات تسعى إلى تقويض أمننا وسفك دماء فلذات أكبادنا مرتكبين لما أجمع عليه من الحرام في شرائع الله جميعا وما أنزله الله على جميع الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام وأجمع على حرمته المسلمون بأدلة الشرع والفطرة والعقل في وقت يقف الجميع يدا واحدة نحو تحقيق ما نربو إليه جميعا من مستقبل البلاد والعباد».

الجمعية تطالب بالتكاتف خلف القيادة السياسية

وأضاف: «نتمنى على الله العلي القدير أن تقف جموع الشعب بأكمله خلف قيادتها كل بما يقدر عليه لمواجهة هذه الأجندات وكلنا ثقة في الله ثم في قيادتنا أن يرزقها الله مزيدا من التوفيق كما أحسنت إلينا من قبل والله تبارك وتعالى معنا ولن يترنا أعمالنا وليس من الظالمين ببعيد ومن ورائهم محيط».