أستاذ إدارة: هجوم غرب سيناء تأكيد على استمرار المخطط العدائي ضد مصر

قال الدكتور عبد الوهاب الراعى أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية، إن الحادث الإرهابي الغاشم في غرب سيناء السبت يؤكد استمرار مخططات الأجندات العدائية ضد مصر .

العمليات الإرهابية تتزامن مع الإساءة لرموز الدولة

وأضاف الراعي في تصريحات صحفية له أن هذا الاتجاه يتضح من خلال تزامن العمليات الارهابية النوعية مع الارهاب المعنوى الجاري مثل الفيديوهات المسيئة لرموز الدولة وسلطاتها ومحاولات بث الشائعات والفتنة واضعاف الثقة والفوضى الداخلية وغيرها من حروب الجيل الرابع والخامس، باستخدام أهل الشر وشخصيات كومبارسية عميلة لأجهزة عدائية، وهذا الترابط بين تلك الأساليب يؤكد وحدة وتنسيق جهات الاخراج العدائي.

وأوضح «الراعي» أن استخدام الأجندات الخارجية لأدواتها التقليدية والمتجددة فى هذا التوقيت من الإرهاب وأهل الشر والآلة الإعلامية المرئية والالكترونية والفتنة وغيرها بقصد الضغط علي مصر لتحقيق اهدافهم، والذى قد يدخل أيضا فى إطار الصراع العالمى المحموم الجارى والمقترن بالاستقطاب مع تداعيات ازمات الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا.

نفوذ مصر وتأثيرها أحد دوافع الإرهابيين ضد مصر

وتابع «الراعى» قائلا إن من أسباب الأعمال الإرهابية هو نفوذ مصر وتأثيرها وقوتها الإقليمية والقارية وموقعها الاستراتيجي ، ومحاولة السيطرة على قرارها السياسى وطموحها التنموى الذي يعتمد بالأساس علي صالح شعبها وأمنها القومى ولايخضع لاملاءات أو أجندات خارجية.

وانتهى «الراعى»، إلى أن هناك مسؤولية وواجب ديني ووطنى يقع على قادة الرأى والفكر والثقافة والأكاديميين والمتخصصين والمؤسسات المعنية لمزيد من الجهود لتوعية العامة والشباب والنشئ، بما يحاك ضد الوطن لاستهداف عقولهم واستغلال الأزمات وغيرها.