أوسيتيا الجنوبية تبدأ إجراءات الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا

أعلنت جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أن ما يعرف بمجموعة المبادرة لإجراء استفتاء حول انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا، أرسلت طلبا بذلك بالفعل إلى لجنة الانتخابات.

سؤال الاستفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا

وقالت دينا جاسييفا، السكرتيرة الصحفية لرئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف: «تضم مجموعة المبادرة لإجراء استفتاء حول انضمام أوسيتيا الجنوبية لروسيا أربعة رؤساء للجمهورية، هم: الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، والرؤساء السابقين لودفيج تشيبيروف، وإدوارد كوكويتي، وليونيد تيبيلوف، وهي تتألف من 26 شخصا من الشخصيات السياسية والعامة»، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة «إنترفاكس».

وأشارت «جاسييفا» إلى أنه وفقا للفقرة 4 من المادة 8 من القانون الدستوري حول تنظيم الاستفتاءات في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، جرى إرسال الطلب لتسجيل مجموعة مبادرة لإجراء استفتاء. والسؤال المقترح طرحه للاستفتاء هو: هل تؤيد توحيد جمهورية أوسيتيا الجنوبية وروسيا؟

المفوضون بالحديث باسم مبادرة الانضمام لروسيا

ووفقا للسكرتيرة الصحفية لرئيس أوسيتيا الجنوبية، فقد قامت مجموعة المبادرة بتفويض عدة أشخاص للتحدث باسمها وهم: رئيس البرلمان آلان تاداييف، والنائب الأول لرئيس البرلمان بيوتر جاسييف، ومساعد الرئيس أتساماز كاساييف.

وتبلغ مساحة أوسيتيا الجنوبية نحو 3,900 كم2، وتقع على الجانب الجنوبي من القوقاز، وتفصلها الجبال عن أوسيتيا الشمالية التي تقع ضمن حدود روسيا، وهي تمتد جنوباً قرب نهر متكفاري في جورجيا.

وأسيتيا الجنوبية هي بلد جبلية للغاية وتقع معظمها فوق 1000 متر عن مستوى سطح البحر.