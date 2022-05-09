«الصين وبيرو» سر تراجع أسعار النحاس عالميا

تراجعت العقود الآجلة للنحاس عند مستوى 4.4 دولار للرطل «450 جرام»، بانخفاض 10% تقريبًا من ذروة قياسية بلغت 5 دولارات في أوائل مارس الماضي، إذ أثارت عمليات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا في الصين، أكبر مستهلك، مخاوف بشأن الطلب والنمو.

تراجع نشاط المصانع الصينية

أظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نشاط المصانع في الصين تقلص للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020.

على الجانب الآخر، أدى ضعف النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تعهدات حكومية بالمزيد من التحفيز للاستثمار والاستهلاك، وعلى مستوى الإمداد بدأت شركة Southern Copper والحكومة البيروفية محادثات لحل النزاع المستمر بين المجتمعات الزراعية Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala ومنجم النحاس Cuajone الذي أجبر على تعليق الإنتاج لأكثر من 50 يومًا.

توقعات بتراجع أسعار النحاس

تاريخياً، وصل سعر رطل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 دولار في مارس من عام 2022، والمتوقع أن يجرى تداول النحاس عند 4.17 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 3.92 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

يتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن (LME) وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند.

ويعد معدن النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها دول الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وأكبر مستوردي النحاس الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.