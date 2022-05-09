خلال 15 يوما فقط.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

ينتظر العاملون فى الجهاز الاداري بالدولة، والهيئات التابعة لها، مواعيد صرف مرتبات مايو 2022، والتى تحددها وزارة المالية فى هذا الوقت من الشهر.

وأعلنت وزارة المالية، أمس الأحد، أن هناك 33 جهة حكومية ستقوم بصرف مرتبات شهر مايو 2022، خلال 15 يوما فقط من الآن، وهي وزارات «التموين، النقل، الهجرة، القوي العاملة، الانتاج الحربي، التضامن الاجتماعي، الصحة، وزارة الاتصالات، الداخلية، وزارة الاوقاف، الإسكان، التجارة والصناعة، البيئة، الطيران المدني، الأثار، الثقافة، البترول، السياحة، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام».

مواعيد صرف مرتبات مايو 2022

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022، أي خلال 15 يوما فقط من اليوم.

كما أكدت المالية، أن يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022، سيتم صرف المرتبات، لكل من العاملين فى وزارات «العدل، التعليم العالي، الكهرباء، التنمية المحلية، التخطيط، التعاون الدولي، الاستثمار، التربية والتعليم، الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، الموارد المائية والري، الخارجية، والشباب والرياضة».

صرف رواتب الهيئات القضائية والمستقلة

كما يجري صرف رواتب الهيئات القضائية والمستقلة، «النيابة العامة، القضاء، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الادارية، مجلس الدولة، الازهر الشريف، هيئة الرقابة الادارية، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزاء، معهد الخدمات المالية، دار الافتاء المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة العليا للانتخابات، الجهاز المركزى للتنظيم والادارة».

وجاء ذلك حسب منشور رسمى صادر عن وزارة المالية، حيث أشار المنشور إلى أن آخر مواعيد صرف مرتبات مايو 2022، سيكون يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايوالجاري، حيث سيتم الصرف لباقى العاملين في هيئات الجهازى الإداري بالدولة وشركات قطاع الاعمال.