محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2021/ 2022 بمدرسة بلبيس الرسمية للغات، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والتي تضم 23 لجنة امتحانية تستوعب 460 طالبا وطالبة بالصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة

وأكد محافظ الشرقية، أن جولته اليوم لتفقد لجان امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي تأتي في إطار المتابعة وإرسال رسالة طمأنه لأولياء الأمور، بانتظام سير الإمتحانات في جو يسوده الهدوء، والتأكد من الإلتزام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين بالإمتحانات.

تهيئه الجو المناسب للطلاب

وطمئن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي امتحانات نهاية العام الدراسي 169 ألفا و401 طالب وطالبة بالصف الصف الرابع الابتدائي بـ8470 لجنة داخل 1599 مدرسة، و154 ألفا و848 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي بـ 7742 لجنة داخل 1599 مدرسة، و145 ألفا و896 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي بـ 7403 لجنة داخل 1103 مدرسة، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.