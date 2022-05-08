محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز ونوابهم

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ دماء جديدة وبذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الشرقية بعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية، في حضور المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وذلك لبحث ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، والوقوف على المشاكل والتحديات ووضع الحلول العاجلة لها فورا بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز

وخلال الاجتماع، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5730 لسنة 2022، بإعادة تنظيم العمل بين كل من جلال عبد الكريم عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة بلبيس، وصبحي الهادي سليمان، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وعلي ماهر أحمد عبد المعطي الصنايلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5731 لسنة 2022، بإعادة تنظيم العمل بين العاملين في الوحدات المحلية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللتعامل بأسلوب عمل جديد.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وكذلك أداء بعض العاملين بالجهاز الإداري لتولي مناصب قيادية للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وللتعامل بأسلوب عمل جديد لوقف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي، وكذلك إسراع الخطى في إنهاء ملفي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والتواجد مع المواطنين بالشارع وحل جميع مشاكلهم وتحسين مستوي النظافة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.