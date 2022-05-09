التحريات في واقعة ميكانيكي مقطوع عضوه الذكري: متعدد العلاقات النسائية

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل ميكانيكي وقطع عضوه الذكري، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أن المجني عليه يدعى «خالد، صاحب ورشة ميكانيكا، 54 عاما»، ويعيش بمفرده في الشقة، وغير متزوج، ولكنه متعدد العلاقات النسائية.

المجني عليه كان بصحبه أشقائه في عيد الفطر

وأضافت التحريات، أن المجني عليه كان في زيارة لأشقائه خلال عيد الفطر وتناول معهم وجبة الغذاء في منزل شقيقته، واشتكي له من بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها، وهو ما جعلهم على اتصال بشكل يومي معه، وقبل الحادث بنحو يومين لم يجب على هاتفه، فذهب شقيقه للسؤال عنه، وعندما صعد ليطرق عليه الباب فلم يستجب.

تعذيب بالكهرباء وقطع عضوه الذكري

واستعان شقيق المجني عليه، بالجيران وأحد الأشخاص الذي يعمل في ورشة شقيقه بمنطقة كرداسة لكسر الباب عليه، وعندما دلفوا إلى الشقة وجدوه مجرد من ملابسه وبجسده بعض الكدمات والجروح، فضلا عن تعرضه للتعذيب من خلال الصعق الكهربائي، ووجدوا جسده متصلًا بسلك كهربائي وعضوه الذكري مقطوع.

بداية البلاغ، عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بالعثور على جثة ميكانيكي داخل منزله، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة خمسيني مجرد من ملابسه ومتصل بأجزاء من جسده سلك كهربائي وبه قطع في العضو الذكري.

تشريح الجثة

كما تبين وجود آثار تعذيب على الجثة، وخنق حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة أيضا أخذ مسحة شرجية من جثة المجني عليه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة لبيان ملابساتها، وضبط الجاني، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.