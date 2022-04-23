طالب ينهي حياته في كرداسة.. شنق نفسه خوفا من بطش والده

تخلص طالب من حياته، عن طريق شنق نفسه أعلى سطح منزله في كرداسة، وذكرت والدته أنها نهرته بسبب تسببه في حدوث تلفيات بسيارة والده خلال قيادتها أمام المنزل، وخوفا من بطش والده أعد الطالب لنفسه مشنقة وتخلص من حياته.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

الطالب تخلص من حياته بحبل بلاستيكي

وتلقى المقدم معصتم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بمصرع شاب بالعقار سكنه بكفر برك الخيام، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وإجراء التحريات، تبين أن طالبا يبلغ من العمر 15 سنة، تخلص من حياته بحبل بلاستكي، أعلى سطح مسكنه، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

رواية والدة طالب كرداسة

وبسؤال والدته قررت أنه كان يقوم بقيادة سيارة والده أمام المنزل، إلا أنه لم يحكم السيطرة عليها، وصدمها في حائط، فنهرته وتوعدته بإخبار والده، ما دفعه للصعود أعلى سطح المنزل وإزهاق روحه.

تشريح جثمان الطالب المتوفى

وأضافت والدة الطالب، أمام العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنها عندما لاحظت تغيب ابنها صعدت لسطح المنزل واكتشفت وفاته، حيث عثرت عليه مشنوقا بحبل.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد الطالب ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وناظرت النيابة العامة جثة الطفل، وقررت التصريح بدفنها.