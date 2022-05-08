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جهود لكشف ملابسات العثور على ميكانيكي مبتور العضو الذكري في كرداسة

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:02 ص | الأحد 08 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس، اليوم الأحد، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة صاحب ورشة ميكانيكا.

وأفادت تحريات العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع المباحث، والمقدم معتصم رزق، رئيس المباحث، بأن المجني عليه، 58 عامًا، غير متزوج وتبينّ أنه مخنوق وعضوه الذكري مبتور.

واستدعت أجهزة الأمن، أسرة المجني عليه والجيران لسماع إفادتهم فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز