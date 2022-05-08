جهود لكشف ملابسات العثور على ميكانيكي مبتور العضو الذكري في كرداسة

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس، اليوم الأحد، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة صاحب ورشة ميكانيكا.

وأفادت تحريات العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع المباحث، والمقدم معتصم رزق، رئيس المباحث، بأن المجني عليه، 58 عامًا، غير متزوج وتبينّ أنه مخنوق وعضوه الذكري مبتور.

واستدعت أجهزة الأمن، أسرة المجني عليه والجيران لسماع إفادتهم فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.