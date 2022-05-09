بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في حادثي سير بقرية ميدوم في مركز الواسطى وطريق دنديل في مركز ناصر، ونُقل المصابون إلى مستشفى الواسطى المركزي وبني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية

في الحادث أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة مع دراجة بخارية،، أمام وحدة إسعاف ميدوم بمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة، أمام وحدة إسعاف ميدوم بمركز الواسطي، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، ووجة بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي لمكان الحادث، وتم اجلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى الواسطي المركزي المصابين وهم؛ حمودة شعبان حسن 23 سنة، طالب بكلية الزراعة، مصابًا بجرح قطعي بالزراع الأيسر، ومهاب نبيل فتحي 20 سنة، فران ومقيم بمركز ناصر، مصابًا اشتباه ما بعد الأرتجاج، و إبراهيم محمد عبدالعزيز 20 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصابًا باشتباه كسر بالكتف والساق الأيمن.

إصابة اثنين في تصادم سيارة ميكروباص بـ«توك توك»

وفي الحادث الثاني، أُصيب اثنان إثر حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ«توك توك» بطريق دنديل في مركز ناصر، ونُقل المصابان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما عمر ماهر فتحي، 18 سنة، مقيم قرية قاي ومصاب كسر مضاعف بالساق الأيسر، وجمال سيد كمال 12 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن.