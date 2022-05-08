ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة.. ومكاسب «السوقي» تتجاوز 3.3 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، وبعد انقضاء إجازات عيد العمال وعيد الفطر، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.56% عند مستوى 11109.22 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.37% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1880.84 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2862.02 نقطة بارتفاع نسبته 0.38%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.33%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.33%، ليغلق الجلسة عند 1916.95 نقطة، وبلغت قيم التداولات 907.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 327.5 ألف سهم، وتنفيذ 37.318 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهمًا، إذ ارتفع 73 سهمًا، وانخفض 52 سهما، واستقر 63 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 3.3 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 718.476 مليار جنيه، محققا مكاسب 3.3 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 4.9 مليون جنيه للعرب، و78.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء، بصافي 83.9 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم، بعد أن شهد تراجعا ملحوظا في بداية تداولات اليوم وأغلق مرتفعا بأكثر من 61 نقطة، بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني بهذا الأداء الإيجابي يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة، مدعوما باستقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع «عيد»، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أغلق أيضا بالمنطقة الخضراء على ارتفاع، بفضل الأداء المتباين لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بينما اتجه المستثمرون الافراد الأجانب نحو الشراء.

ويتوقع عيد، أن يحافظ المؤشر السبعيني على مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة، متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1900 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1860 نقطة.