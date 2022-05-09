الخارجية الألمانية: زيادة نصيب القاهرة من الطاقة المتجددة يمنحها فرص للتصدير

قالت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية، جينيفر مورجان، إنّنا نحتاج إلى التعامل مع الأزمات حتى لا نعود إلى استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن بلادها تولي اهتماما كبيرا بالحرب الروسية الأوكرانية، والالتزام بالانتقال بصورة سريعة إلى مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة الطاقة: «تقدمنا بعدد من القوانين الخاصة برفع كفاءة الطاقة إلى البرلمان الألماني لتحقيق هذا الانتقال بصورة سريعة».

الحكومة الألمانية تعمل على سد أي نقص

وواصلت «مورجان»، أنه حان الوقت الذي يجب أن نتوقف فيه عن الاعتماد على إمدادات روسيا من الوقود الأحفوري والتوقف عن اعتمادنا على مدى زمني أطول على امدادات الوقود الأحفوري التي ننتجها، والحكومة الألمانية تعمل على سد أي نقص في تلك الإمدادات من دول أخرى بخلاف الدولة الروسية .

ألمانيا ومصر يربطهما تاريخ ممتد من التعاون

وأضافت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية في حوارها مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية أنّ بلادها ومصر يربطهما تاريخ ممتد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتخلص من النفايات أو الحلول الخاصة بمشكلات المدن.

مصر لديها وفرة من إمدادات الطاقة المحلية

وتابعت «مورجان» في حديثها: «أمامنا فرصة سانحة لدفع هذا التعاون إلى الأمام في مؤتمر كوب 27»، مؤكدةً أنّ مصر لديها وفرة في إمدادات الطاقة المحلية التي يمكن العمل على تنويعها مع استخدام عدد من مصادر الطاقة المتجددة لتصديرها وليس استهلاكها في السوق المحلية فحسب.

نقاشات مستفيضة حول الهيدروجين الأخضر

واستكملت أن هناك نقاشات مستفيضة حول الهيدروجين الأخضر دوما، إذا كان في مقدور مصر أن تزيد نصيبها من الطاقة المتجددة محليا، فقد تكون هناك فرصة عندئذٍ لتصدير الفائض منها إلى أوروبا.