الخارجية الألمانية: نستهدف العمل على خفض حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة

قالت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية، جينيفر مورجان، إنها التقت وزير الخارجية والسفراء المعاونين له ووزير البيئة وعدد من الناشطين في المجتمع المدني وأعضاء مؤسسات التمويل الدولية خلال زيارتها لمصر، بالإضافة إلى الأطراف في قمة المناخ «كوب 27»، وكيفية الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت في القمة السابقة لتحقيق المزيد من التقدم في ظل أزمة المناخ الحالية.

ملتزمون بالتعاون بين مصر وألمانيا في أزمة المناخ

وأضافت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية في حوارها مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحن إذ ندرك المخاطر التي تتعرض لها مصر جراء تغير المناخ ليست في مصر فحسب، بل تتعرض لها أفريقيا والعالم بأسره، فإننا ملتزمون ببحث تفاصيل التعاون بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة المناخ وسبل المشاركة بين البلدين في العمل على قمة المناخ التي تستضيفها مصر».

نستهدف العمل على خفض درجة حرارة الأرض

وتابعت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية: «نستهدف العمل على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف مئوية وكذلك التمويل اللازم، لقد قمنا ببحث كل تلك النقاط».

يجب العمل على خفض درجة حرارة الأرض

واستكملت «مورجان»، إن قضية تغير المناخ تكتسب اهتماما متزايدا، مشيرةً إلى أنها رأت عملا رائعا من القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات العالمية، حيث ساهمت بشكل رائع في مجال الزراعة التي تعتبر واحدة من أهم القطاعات.

وأضافت «مورجان» أنه قد تمّ اتخاذ عددًا من الخطوات المهمة مثل انتهاء قمة جلاسكو، ومن أجل تجنب حدوث كارثة مناخية شاملة، ينبغي العمل على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة.