وزير التعليم عن امتحانات النقل: تسير في هدوء شديد

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على آخر تطورات امتحانات صفوف النقل، قائلا: «المنظومة التعليمة كبيرة للغاية، طول ما الأمور هادية تبقى امتحانات النقل ماشية كويس».

امتحانات الصف الرابع تسير في هدوء شديد

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ماراثون الامتحانات انطلق أمس، وينتهي بعد منتصف يوليو، يمتحن فيه 25 مليون طالب، بداية من الصف الرابع الابتدائي لأن الصفوف الأدنى من ذلك لا يمتحن طلابها.

وأشار إلى أن هذا العام هو الأول بعد فيروس كورونا المستجد الذي يتم استكماله، وبالرغم من هذا أصدر توجيهات للمديريات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن تكون الأعداد في اللجان تظل كما كانت في أيام كورونا، مطالبا الطلاب بارتداء الكمامة تفاديا لأي مشكلات.

وأكد الوزير أن الوضع مطمئن وامتحانات الصف الرابع الابتدائي تسير في هدوء شديد، متابعا: «الأمور مستتبة في كل السنوات، وبشكر زملائي بيقوموا بجهد خارق، وحتى في أيام العيد كنا بنشتغل كل الفترة دي استعدادا للامتحانات».

تغيير عميق لامتحانات الخارج

وأوضح أن هذا العام لأول مرة يحدث فيه تغيير عميق لامتحانات الطلاب خارج مصر، «يوجد أكثر من 70 ألف طالب في دول حول العالم بدأت امتحاناتهم وجرى الإعداد لمنصة إلكترونية بديلا عما كان يحدث في الماضي، كانوا بينزلوا لجان ويسافروا بين المدن وكانت عملية مرهقة جدا للجميع، لكن هذا العام يمتحنون إلكترونيا بالكامل».

وأفاد بأن الطلاب بالخارج لهم ظروف مختلفة لنظرائهم في مصر، حيث يمتحنون من المنزل ويوجد كاميرات لتصويرهم أثناء أداءهم الامتحان، «زي ما بيحصل في الشهادة الإنجليزي».

ولفت بأن الرقابة ليست بنفس جودة أو كفاءة اللجان على الأرض، لذلك لا يمنح هؤلاء الطلاب درجات ولكن اجتياز أو عدم اجتياز، وإذا رغب في استكمال دراسته في مصر يجرى له امتحان تحديد مستوى، مؤكدا أن هذه التجربة تسير بشكل جيد للغاية.