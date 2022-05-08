مواصفات وشكل الأسئلة المقالية للغة الأحنبية الثانية لـ«أولى وتانية ثانوي»

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني 2022، لمادة اللغة الإجنبية الثانية «الفرنسية، الإلمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية».

مواصفات الأسئلة المقالية للغة الأجنبية الثانية للصف الأولى الثانوي

- سؤال يحدد المستوى المعرفي «التطبيق» ويكون من 4 درجات وهو «الإيميل»، وعبارة عن رسالة بريد إلكتروني بسيطة بها 3 أسئلة مقالية، وعلى الطالب أن يجيب عليها بإجابات واضحة من خلال جمل كاملة لغويًا وإملائيًا، وتنقسم الدرجة إلى 3 درجات للمحتوى، ودرجة واحدة للدقة اللغوية، ويمنح الطالب درجة في حالة وجود حتى 3 أخطاء، ويفقد الدرجة كاملة في حال وجود أكثر من 3 أخطاء.

- سؤال يحدد المستوي المعرفي «المستويات العليا»، ويكون من 3 درجات وهو «الموضوع»، ويكتب الطالب في الموضوع المطلوب منه وعلى الطالب كتابة من 15-20 كلمة مستخدمًا العناصر المغطاة، تقسم الدرجات، درجتان على المحتوى وعدد العناصر المطلوبة ودرجة علي الدقة اللغوية، وعلى المقدر أن يجمع بين درجة المحتوى ودرجة الدقة اللغوية.

- يحصل الطالب على درجتين عند كتابة 15 - 20 كلمة في عنصرين على الأقل.

- يحصل الطالب على درجة واحدة عند الكتابة في عنصر واحد على الأقل حتى إذا لم يكتب الحد الأدنى 15 كلمة.

- تمنح درجة (الدقة اللغوية) في حالة التزام الطالب بالضوابط الخاصة بالكتابة الصحيحة، ويفقد الدرجة في حالة وجود أكثر من 3 أخطاء.

مواصفات الأسئلة المقالية للغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي

- سؤال يحدد المستوى المعرفي «التطبيق» ويكون من 4 درجات وهو «الإيميل» وعبارة عن رسالة بريد إلكتروني بسيطة بها 3 أسئلة مقالية وعلى الطالب أن يجيب عليهم بإجابات واضحة من خلال جمل كاملة لغويًا وإملائيًا، وتنقسم الدرجة إلى 3 درجات للمحتوى، ودرجة واحدة للدقة اللغوية.

ويمنح الطالب درجة في حال وجود حتى 3 أخطاء ويفقد الدرجة كاملة في حال وجود أكثر من 3 أخطاء.

- سؤال يحدد المستوى المعرفي «المستويات العليا» ويكون من 6 درجات، وهو «الموضوع»، ويكتب الطالب في الموضوع المطلوب منه وعلى الطالب كتابة من 25 - 30 كلمة.

- درجتان على المحتوى والكتابة في الموضوع المطلوب.

- درجتان لعدد الكلمات المستخدمة من 25 - 30 كلمة، ويحصل الطالب على الدرجتين.

- إذا كتب الطالب على الأقل 15 كلمة يمنح درجة واحدة.

يفقد الطالب الدرحة كاملة عند الكتابة في موضوع خارج الموضوع المطلوب.