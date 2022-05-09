التعليم: تسليم ورقة مفاهيم أولى وثانية ثانوي للطلاب مع أسئلة الامتحانات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، تسلمت بشكل رسمي، ورقة المفاهيم الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، للصفين الأول والثاني الثانوي العام في كل المواد، التي أعدها وجهزها المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة، وسلمها إلى المديريات التعليمية.

توزيع ورقة المفاهيم في مظاريف سرية

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديريات التعليمية، ستوزع ورقة المفاهيم في مظاريف سرية على الإدارات التعليمية، التي ستوزعها بدورها على المدارس الثانوية في نطاق كل إدارة، بحيث تكون المدارس هي المسؤولة عن طباعتها، قبل بدء الامتحانات مباشرة.

يستلمها الطالب مع ورقة الأسئلة

أضاف المصدر، أن ورقة المفاهيم لن يطلع عليها الطالب نهائيا قبل بدء الامتحانات، لكنه سوف يتسلمها مع بدء الامتحان مع ورقة الأسئلة، نافيا وجود أي نية لإتاحتها للطلاب في صورة «بي دي إف» ليطبعها الطالب، موضحا أن هذه المهمة ستكون على مسؤوليتها على عاتق المدارس، من حيث سرية تأمين ورقة المفاهيم، إلى طباعتها وتوزيعها على الطلاب وهم داخل اللجان.

ترصد «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الأول الثانوي 2022:

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري: امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- يوم الإثنين الموافق 15 مايو الجاري: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري: امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو الجاري: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري: امتحان الأحياء.