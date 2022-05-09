وزير التعليم: امتحانات الثانوية «هجينة» لأول مرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، البالغ عددهم مليون و400 ألف طالب، امتحنوا المواد غير المضافة إلى المجموع في الأيام الماضية، كما خاضوا تدريبا ثالثا وأخيرا على استخدام المنصات الإلكترونية.

70% من الامتحان اختيار من متعدد

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المضافة للمجموع تبدأ الأربعاء من خلال التابلت، لافتا أن 70% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد عبر التابلت، و30% أسئلة مقالية على الورق لأن هناك شكاوى من الكتابة على سطح الجهاز، مشددا على أهمية الأسئلة المقالية لقياس مهارات معينة لدى الطلاب.

امتحانات الثانوية «هجينة» لأول مرة

ولفت الوزير إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون «هجينة»، وهذه تجربة تحدث لأول مرة حيث يجمع ما بين التابلت والورقي، «احنا جربنا المنصة 3 مرات في المدارس المجهزة واللي الدولة استثمرت كثيرا فيها والتجربة دي نجحت نجاح أكتر من 95%».

وأشار إلى أنه جرى الإعداد لجدول لمن يصادفه أي مشكلة من أي نوع تقنية، على أن يكون هناك محضر بحث من قبل خبير التكنولوجي يثبت أنها مشكلة حقيقية، وبموجب ذلك المحضر يُعاد الامتحان للطالب بنفس الدرجات وفي جدول جرى إعلانه بالفعل لطمأنة الطلاب.

إشادة دولية بالتجربة المصرية

وعن تفاصيل مشاركته في المؤتمر الدولي للتعليم 2022 في السعودية لعرض تجربة مصر، قال إن هذا المؤتمر كبير للغاية بعد عامين من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويحضره كل المؤسسات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي واليونسيف و6 وزراء تعليم عرب، لمناقشة سياسات التعليم وتأثير الجائحة على كل الدول، «كويس إننا نشوف أين نقع بجانب الآخرين».

وتابع: «ساعات بنقول حاجات والناس تتشكك فيها، لكن لو كانوا سامعين كيف ينظر الآخرون لما نقوم به في مصر، هنبقى فخورين جدا، لأن البنك الدولي واليونسكو كانوا بيشيدوا بالتجربة المصرية».