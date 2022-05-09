وزير التعليم يحسم الجدل بشأن ورقة مفاهيم «أولى وثانية ثانوي»

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ورق مفاهيم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على أنها ورقة المفاهيم النهائية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ليتم تسليمها للطلاب أثناء أداء الامتحانات النهائية التي تعقد ورقياً وإلكترونيا يوم 11 مايو الجاري في المدارس المجهزة، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة لم ترسل ورقة المفاهيم الخاصة بطلاب أولى وثانية ثانوي للمدارس، مؤكداً أن الطلاب لن يطبعوا أي شيء والمدارس هي من تقوم بتوفيرها للصفين الأول والثاني الثانوي.

وزير التربية والتعليم: الأوراق المتداولة ليست ورقة مفاهيم وإنما توجيهات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «ادعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، أن الأوراق المتداولة ليست ورقة مفاهيم وإنما توجيهات لواضعي الأسئلة وخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وليس الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز فقط في الامتحانات وما يتم إعلانه رسمياً من قبل الوزارة.

التعليم تؤكد عقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات ستعقد ورقياً وإلكترونيا، حيث تعقد الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت بنسبة 70% والأسئلة المقالية بنسبة 30%، مؤكداً أن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم عقد امتحان بديل ورقياً للطلاب المتعثرين في أداء الامتحانات الإلكترونية بشرط تحرير محضر موقع عليه مدير المدرسة ومسؤول التطوير التكنولوجي.

وشدد على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والتي توفر مجموعة من الفيديوهات والأسئلة تفيد الطلاب في التدريب على الامتحانات وكيفية الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الفهم.