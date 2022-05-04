عبد الغفار يتابع الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول نتائج الاجتماع مع منسقي وممثلي الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة، وذلك بمُجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

اجتماعات تنسيقية مع مُمثلي الجامعات الجديدة

وأفاد التقرير أن د. أيمن عاشور عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع مُمثلي الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة من الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بتلك الجامعات.

وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق على تحديد قائمة باحتياجات كل جامعة أهلية من أثاث وأجهزة وتجهيزات للمعامل والورش الخاص بالعامين الدراسيين الأول والثاني، وكذلك مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بكل جامعة.

تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير على أهمية أن يتم تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بهذه الجامعات.

شهد الاجتماع كل من د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ومُمثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الشراء الموحد والكلية الفنية العسكرية.