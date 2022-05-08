تنفيذ المشروعات المتوقفة.. أبرز توصيات لجنة «دفاع النواب» لوزارة الشباب

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاستعراض جهود الوزارة لنشر الفكر والوعي الوطني بين شرائح المجتمع للحفاظ على الأمن القومي المصري.

إعادة تنظيم الرحلات

وأوصى اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع، خلال الاجتماع، وزارة الشباب بضروة العمل على إعادة تنظيم الرحلات التي تنظم للشباب لبعض المدن لتنمية روح الولاء والانتماء للشباب، كما أوصى رئيس لجنة الدفاع بسرعة العمل في بعض المشروعات التي توقفت بسبب زيادة أسعار الحديد والأسمنت.

تشكيل لجان للمرور على مراكز الشباب

وطالب العوضي من وزير الشباب بضروة تشكيل لجان للمرور على مراكز الشباب التي تشهد تقاعسا كبيرا من قبل مجالس الإدارات مما يعيق تلك المراكز في أداء الدور المنوط بها، وذلك بالتنسيق ببين الوزارة والمديريات، واصفا بعض مجالس إدارات مراكز الشباب بالفاشلة التي لا تستحق تحمل المسؤولية وذلك في الوقت الذي تبذل فيه الوزارة جهودا كبيرة لتطوير تلك المراكز وتنمية الوعي لدى المترددين عليها.

من جانبه، طرح الدكتور عبدالمنعم شهاب، ملف استبدال أراضي مراكز الشباب الصغيرة الموجودة داحل الكتل السكنية وبيعها، لشراء مساحات أكبر والاستفادة من المقابل المادى لها في بناء المنشآت الرياضية وهو ما سيوفر على خزينة الدولة العديد من الأموال.

أراضي مراكز الشباب

وعقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن ذلك المقترح من المقترحات المهمة التي سعت الوزارة لتنفيذها، ولكن كانت هناك العديد من المشكلات التي تسببت في صعوبة تطبيقها، وهو أن عددا كبيرا من تلك الأراضي تابعة لجهات أخرى غير وزارة الشباب، مثل وزارات الأوقاف والري والزراعة.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق ذلك المقترح في يد نواب البرلمان، من خلال إعداد قانون يسمح بنقل ولاية كل الأراضي الموجود عليها مراكز شباب، لصالح وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الوازرة حصرت مؤخرا مراكز الشباب الصغيرة الموجودة داخل الكتلة السكانية.