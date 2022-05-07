هل يظل الذهب الاستثمار الآمن رغم ارتفاع سعره؟ مستشار وزير التموين يجيب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الارتفاع المتتالي في سعر الذهب لن يفقده على الإطلاق من قيمته كملاذ يلجأ له الدول والأفراد في الاستثمار، مؤكدًا أن موجة الارتفاع في سعر جرام الذهب حدث من البداية بسبب الحروب الروسية الأوكرانية والتي أحدث تغيرات اقتصادية كبيرة على كثير من الدول.

هل يظل الذهب الاستثمار الآمن؟

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: «من يقبل على شراء الذهب لا يخسر مطلقا، والذهب طول عمره استثمار آمن وسيظل هكذا مدى الحياة، لأن هذا المعدن النفيس لا يفقد قيمته أبدا مهما تغير سعره»، موضحا أن سعر الأوقية في البورصات العالمية هو من يحدد سعر جرام الذهب.

وأكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا يوجد مطلقا أي سبب قد يؤدي إلى غلق سوق الذهب ووقف عمليات البيع والشراء، موضحا أنه ليس بيد أي شركة أو مصنع للذهب أن يعلن عن هذا القرار.

جاء ذلك ردا على ما أثير من قبل بعض الشركات والتي أصدرت بيانا مساء الجمعة 6 مايو 2022 ول قرار غلق سوق الذهب ووقف عمليات البيع والشراء، حتى أصدر على الفور الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا ردا على ما وصفه بـ«مزاعم شركة وهمية» غير مقيدة لدى شعب الاتحاد، مؤكدا على استقرار سوق الذهب في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم السبت 7 مايو 2022

وأعلنت الشعبة العامة للذهب عن سعر جرام الذهب اليوم السبت 7 مايو 2022، والذي جاء كالتالي:

** سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1011.5 جنيه.

** سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1180 جنيه.

** سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1348.5 جنيه.

** سعر الأوقية 1886 دولارا.