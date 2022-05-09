غلق طريق البراجيل بالجيزة لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع محور 26 يوليو الجديد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لطريق البراجيل أمام حركة المرور، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى انتهاء الأعمال الإنشائية لكوبري أعلى طريق البراجيل.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان، اليوم الاثنين، أن الغلق سيجري تحديدًا فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار، ومحور أحمد عرابي «فقط» لمسافة ما يقرب من 600 متر.

تحويلات مرورية

وأشارت، إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، وذلك على النحو التالي:

حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه كوبري المطار ومحور أحمد عرابى تقوم بالدخول للاتجاه الأخر (القادم من كوبري المطار ومحور أحمد عرابي)، قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر إلى اتجاهين لحركة المرور.

ضمان أمن وسلامة المواطنين

استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها، ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبري المطار ومحور أحمد عرابي عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، يأتي لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.