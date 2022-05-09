إحالة 29 عاملا بالوحدات الصحية في البحيرة للتحقيق.. تغيبوا عن العمل

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ونفذت الوحدة المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملة تفتيشية مكثفة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والانضباط داخل المؤسسات.

غياب دون سند قانوني

وأسفرت الحملة عن إحالة 25 من العاملين بالوحدات والمراكز الصحية بنطاق قرى شبراخيت للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 4 من العاملين بالوحدات الصحية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم بدون سند قانوني، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة أمس حملة رقابية على المنشآت الطبية، ما أسفر عن إحالة 5 عاملين بالوحدات الصحية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في مواعيده الرسمية.

حملات رقابية مكثفة

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حملات رقابية مكثفة، أسفرت عن إحالة 7 عمال للتحقيق في الإدارة الصحية، لتغيبهم أيضا عن العمل.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحال التجارية أيضا لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات، حيث تمكنت إدارة الرقابة والتموين من ضبط 38 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الادمي كما يحتوي على كميات كبيرة من الدود، وجري التحفظ علي المنتج وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.