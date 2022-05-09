تحرير 104 قضايا مخدرات وتنفيذ 40063 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما.

تنفيذ 40063 حكما قضائيا متنوعا

وفي مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت الحملات عن تنفيذ 40063 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 104 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 11,040 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,260 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,491 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 750 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 455 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 420 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 280 جراما، و808 أقراص مخدرة.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 19 متهما هاربا، و8 بتهمة ممارسة البلطجة، وضبط 227 دراجة نارية مخالفة، وضبط 29368 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقب السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم.

ضبط 11689 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 11689 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بحوزة 14 متهما، لـ6 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 3236 حكما قضائيا متنوعا.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جُثة إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه، أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في الجيزة، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليها، وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما، وتعدى عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش «المعثور عليها» فأودى بحياتها، وأقر بوضع الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور باستخدام تروسيكل «دون لوحات معدنية»، وجرى ضبطه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول صاحب مخبز مصاب بكدمات في اليد، ونجليه طرف ثان 3 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمة بالوجه وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإلقاء قطعة خشبية أمام المخبز ملك أحد الأشخاص من الطرف الأول، ما دعى باقي الأشخاص من الطرف الأول للتعدي عليه بالضرب، وإطلاق أحد الأشخاص من الطرف الأول أعيرة نارية من بندقية خرطوش، ما أدى إلى إصابة طالبة – صاحب محل تصادف مرورهما أثناء المشاجرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

ضبط متهم بسرقة توك توك في أسيوط بالإكراه

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط من سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، بأنّه حال قيادته التوك توك خاصته، استوقفه شخص مجهول وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال مرورهما بإحدى الطرق أشهر سلاحا ناريا كان بحوزته واستولى على التوك توك وهاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن التوك توك والهاتف المحمول.

ضبط مرتكب واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مالك مطعم، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وساعة يد من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمطعم ملك المُبلغ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنّه نظرا لطبيعة عمله لدى المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك تمكن من مغافلته أثناء وجوده بالمطعم ملكه والاستيلاء على المفاتيح الخاصة به، واستخراج نسخة منها، وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول باستخدام المفتاح المصطنع، واستولى على المسروقات من داخل إحدى الغرف ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، عدا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، كما جرى ضبط مفتاحين مصطنعين أحدهما خاص بالشقة محل الواقعة، والآخر خاص بأحد الغرف، والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.