تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابية العمالية لليوم الثاني.. 11612 مرشحاً حتى الآن

استقبلت اللجان المعنية لليوم الثاني على التوالي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، على مستوى 27 محافظة، وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

غدا.. إعلان أسماء المرشحين

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، ويتم الطعون يوم الخميس المقبل، على أن يتم يوم الجمعة 13 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، على الطبيعة بالقاهرة وعلى مستوي المحافظات، عملية تقديم طلبات الترشح.

وتفقد سعفان، أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

الوزير يطمئن على سير تلقي الطلبات

واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولي، مشيراً إلي أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا ًعلى موقع الوزارة حتى الآن.

كما يتابع وزير القوي العاملة من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة عملية تلقي الطلبات دون أى معوقات، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ،ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

ومن جانبه يتابع وزير القوى العاملة، لحظيا على مدار في ثاني أيام سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات أسوان وقنا والشرقية والفيوم، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة، وذلك بعد أن بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأثنين، وحتى الخامسة مساءُ لليوم الثاني على التوالي عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية.

وتجرى الانتخابات لمرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، على مستوى 27 محافظة، وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

249 مرشحا في أسوان

ومن أسوان قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة، استقبل في اليوم الأول 429 مرشحا، لـ 36 لجنة نقابية في 9 تصنيفات نقابية على مستوى المرحلة الأولى.

وفي الفيوم أوضحت هناء محمود عبد الفتاح مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة أن المديرية مستمرة اليوم في تلقى طلبات الترشح لليوم الثاني لـ 32 لجنة نقابية، بدون أي معوقات أو مشكلات.

قال أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إنه تم استقبال 563 طلباً منهم 36 رئيس، مشيراً إلى أن عملية تلقي الطلبات تسير في سهولة ويسر.

وأشار حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، إلى أنه تم استقبال 443 طلب ترشح للانتخابات النقابية في مرحلتها الأولى في اليوم الأول أمس، مؤكدا أن اليوم الثاني تستمر المديرية في تلقي الطلبات، وأن المتقدمين يثنون على سهولة وتنظيم القوى العاملة لتلك العملية.