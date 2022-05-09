إزالة 14 تعديًا على الأراضي الزراعية بمركز أبوقرقاص في المنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملات مكبرة لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف وبدون تراخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المحافظ يتفقد قرى «حياة كريمة»

وتفقد محافظ المنيا عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمركز ملوي، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، حيث تُعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

وقال المحافظ إنه يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 19 قطاعًا خدميًا، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، 192 قرية بـ 757 تابعًا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المنيا، في المرحلة الأولى، وتم إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة.

وأكد المحافظ أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني.