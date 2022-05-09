شون وصوامع المنيا تستقبل 87 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة 87104 ألف أطنان و527 كيلو جراما، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، لافتا إلى أنه تم توريد 14882 طنا و208 كيلو جرامات حتى صباح اليوم الاثنين، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل توريد الأقماح

وتلقى محافظ المنيا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

هذا وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

بدء توريد بنجر السكر بمعدل 2000 طن يوميا

وشهد محافظ المنيا، أمس، بدء التشغيل التجريبي لمصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي، حيث بدأ موسم توريد بنجر السكر بمعدل 2000 طن يوميا لموسم 2022، مع زيادة المعدل تدريجيا للوصول للطاقة المستهدفة للمصنع بإجمالي 18 ألف طن يوميا خلال موسم 2022.

وأعرب المحافظ عن سعادته لبدء التشغيل التجريبي للمصنع، مقدما التهنئة أهالي المحافظة بصفة عامة، حيث يعد المصنع في مقدمة المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة بالمحافظة وسيصبح أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، ووجه محافظ المنيا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم المشروعات التنموية وخاصة في صعيد مصر وتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات والتي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة.