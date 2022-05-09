انطلاق مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» لمناقشة الإصلاح الاقتصادي 29 مايو

تنطلق فعاليات مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» السادس 2022 يوم 29 مايو الجاري، برعاية رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال وبنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديين.

رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم

يناقش المؤتمر الذي ينعقد هذا العام بعنوان: «نمو اقتصادي يتحدى المخاطر»، التداعيات الجارية على الساحة الاقتصادية على خلفية المتغيرات العالمية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة، بالإضافة إلى سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وخطة الدولة لمواجهته من خلال القرارات الحكومية.

مصير الطروحات فى البورصة

تناقش أولى جلسات المؤتمر، الذي يُعقد نهاية الشهر، مصير الطروحات فى البورصة المصرية، ووضع البورصة المصرية بعد ارتفاع سعر الفائدة عالمياً، على أن تناقش الجلسة الثانية التعديلات التشريعية التي أجرتها هيئة الرقابة المالية على قانون سوق المال، بالإضافة إلى نشاط توريق الحقوق المالية والتوجه نحو صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.

جهود زيادة المشروعات الخضراء

وتبحث الجلسة الثالثة في المؤتمر، بحسب أجندة الأعمال التي تلقتها «الوطن»، وضع الشركات المالية والفرص والتحديات الحالية بعد تحريك سعر الفائدة، بالإضافة إلى متغيرات السوق وتحدياته والقطاعات النامية في السوق، والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة مع جهود زيادة المشروعات الخضراء.

اقتناص قطاع التأمين لفرص النمو

ويختتم المؤتمر، الذي يرعاه مجلس الوزراء، فعالياته بالبحث عن تساؤل حول كيفية اقتناص قطاع التأمين لفرص النمو، ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى جهود رقمنة القطاع ومستقبل الشركات المنافسة في السوق، واستفادة القطاع من الأزمات مع الإشارة إلى جهود رفع معدل الوعي التأميني.