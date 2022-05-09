إطلاق المرحلة الثانية من «بوسطة كلينك» لدعم نمو الشركات الصغيرة

أطلقت شركة «بوسطة»، العاملة في مجال خدمات توصيل شحنات مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، المرحلة الثانية من مبادرة بوسطة كلينك «Bosta Clinic»، التي تهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وخدمة أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نشاط رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات ناجحة أو التوسع في المشروعات القائمة، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للسوق المصرية في ظل ما يشهده من تحول رقمي وشمول مالي، بما يضمن لهم تسريع ونمو أعمالهم وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يأتي إطلاق المرحلة الثانية من منصة «بوسطة كلينك»، لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع رؤية الشركة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية وتعزيز تبني الشركات للتقنيات الحديثة التي توفر حلول متكاملة لعرض المنتجات وحلول الدفع الإلكتروني وشبكة التوصيل والدعم اللوجستي بما يؤدي إلى نمو أعمالها ورفع تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة لسوق التجارة الإلكترونية

كانت شركة «بوسطة»، أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة بوسطة كلينك في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة لسوق التجارة الإلكترونية والحفاظ على تواجدها في ظل تقلبات السوق عبر التركيز على عدة تحديات رئيسية هي «المبيعات، التسويق، آليات التسعير، والحسابات»، وحققت هذه المرحلة نجاحاً كبيراً حيث استفادت منها أكثر من 400 شركة ناشئة، وتستضيف منصة بوسطة كلينك عدد كبير من الخبراء وأصحاب الأعمال وقادة الفكر في صناعة التجارة الإلكترونية، بما يوفر الفرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات واكتساب شبكة ضخمة من الاتصالات مع أشخاص مؤثرين في نفس السوق.

ثماني جلسات عبر الإنترنت تساعد أصحاب الشركات الصغيرة

وتمتد المرحلة الثانية من مبادرة بوسطة كلينك «Bosta Clinic»، على مدار أربعة أشهر تبدأ في مايو وتنتهي في أغسطس، وتتضمن ثماني جلسات عبر الإنترنت تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة والغنية بالمعلومات التي تساعد المتدربين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بسوق التجارة الإلكترونية على نمو أعمالهم وهي كالتالي:

1- حقوق نشاطك التجاري 2022: اعرف الوضع القانوني للتجارة الإلكترونية في مصر.. وتقدمها هالة رياض، المؤسس والشريك لشركة حقوقي.

2- تنمية قيمة عملك من خلال نهج شراكات قوية/ ويتحدث خلالها أحمد برادة، مدير تطوير الأعمال بشركة بوسطة.

3- أهم أدوات لمتابعة وقياس نمو مشروعك: يقدمها محمد فرجاني رئيس مجلس إدارة كونفرتد أن.

4- من غير مخاطرة.. تعلم استراتيجيات توقعات الطلب وإدارة مخزونك: يتحدث خلالها أحمد أبو بكر، مدير المنتج بشركة بشرسوفت «Wuzzuf & Forasna5».

5 - نقاطك الرئيسية من أجل تحويل أفضل من الإعلانات المدفوعة: يقدمها محمد حازم شريف، الشريك المؤسس ومدير المنتج لشركة الكوتش.

6 - خطوة بخطوة.. كيف تزيد الوعي بعلامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي؟: تتحدث خلالها منى مخلوف خبيرة تسويق علامات تجارية.

7- دليل لتقديم منتج وخدمة بمعايير عالمية: تتحدث خلالها داليا سعيد، الشريك المؤسس لموقع الرحلة.

8- كيف تبني أهداف المبيعات والميزانية التشغيلية؟: يقدمها مراد صلاح، المدير المالي في شركة بوسطة.

وقال كريم الديب مدير العمليات بشركة بوسطة، إنّ استراتيجيتنا للمسئولية المجتمعية بشركة بوسطة تولي اهتمامًا كبيراً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفي سبيل ذلك أطلقنا هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية لما تلعبه هذه الشركات من دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني وجعل مصر مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية، خاصة وأن خطط التحول الرقمي والشمول المالي التي تشهدها مصر أدت إلى وضع أسس ومعايير جديدة للعمل بقطاع التجارة الإلكترونية".