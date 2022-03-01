القوى العاملة: دعم رواد الأعمال بمستلزمات عمل المشروعات الصغيرة بالإسكندرية

سلمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية رواد الأعمال الجدد بالمشروعات متناهية الصغر عددًا من الأدوات لدعمهم ومساعدتهم لبدء المشروعات في عدة مجالات مختلفة منها ماكينتان خياطة ناتجة الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية بعد اجتيازهم هذه الدورات بامتياز، وماكينتان عصير ومشتقاتها لبدء مشروع لإنتاج العصائر، ومستلزمات «دراي كلين» لبدء المشروع في هذا المجال.

تسليم ماكينة «فوري» لبدء مشروع دفع الفواتير إلكترونيًا

كما جرى تسليم ماكينة «فوري» لبدء مشروع دفع الفواتير إلكترونيًا، إضافة إلى مستلزمات كوافير لبدء المشروع في مجال البيوتين سنتر وتجميل العرائس، وذلك لإعداد خريجين متدربين على أعلى مستوي لدخول سوق العمل.

وتولى تسليم رواد الأعمال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وزاهية السبخي مدير الإدارة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والدكتورة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية.

عام المجتمع المدني

جاء ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام المجتمع المدني ودورها كشريك أساسي ومهم في نشر التوعية بثقافة العمل التطوعي وفي إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة العمل على دعم وتمكين المرأة المعيلة عن طريق توفير فرص عمل غير تقليدية وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن خلال خطة عمل داعمة للمرأة.

وفي كلمته، نقل مدير المديرية تهنئة وزير القوى العاملة للمتدربين وحرصه علي نجاح هذه المشروعات ودعمها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع تسوده المساواة في الحقوق وتمكين المرأة وحمايتها لدورها البارز في المجتمع.

وأشار إلى أن دعم رواد الأعمال بمستلزمات العمل بالمشروعات الصغير بالإسكندرية يأتي في ظل التعاون المشترك بين المديرية من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية من ناحية، والمجتمع المدني وجمعية المرأة والتنمية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وبصفتها عضو بوحدة المساواة من ناحية أخرى.