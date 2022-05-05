«الجامعات الأهلية» تعلن موعد فتح باب التقدم لبرامجها وأداء اختبارات القبول

كشف الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين، الجلالة، الملك سلمان، والمنصورة»، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه خلال النصف الثاني من الشهر، سيجرِ البدء في فتح تلقي طلبات التقدم للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، للعام الدراسي الجديد، تمهيدا لإجراء اختبارات القبول المقررة، واجتيازها شرط أساسي للقبول، بجانب تحقيق الحد الأدنى للالتحاق بالكلية، الذي من المقرر أن يجر تحديده في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية المقبل.

استعدادات مكثفة بالجامعات الأهلية الجديدة

أضاف المشرف على قطاع الجامعات الأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك استعدادات مكثفة بالجامعات الأهلية الجديدة لمختلف البرامج الدراسية، وفقا للوائح ونظم العمل التي حددها قانون تنظيم الجامعات، لافتا إلى أنه في العام الدراسي الجديد، سيجرِ زيادة أعداد المقبولين بمختلف الجامعات، نظرا لزيادة عدد البرامج الدراسية المتاحة أمام الطلاب، مؤكدا أن الجامعات الأهلية مجهزة بأحدث النظم الدراسية العالمية، بما يتماشى مع جامعات الجيل الرابع الذكية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يجر تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة بمختلف المحافظات في اجتماعه المقبل، مؤكدا أن لجان القطاع المختلفة، تواصل حاليا دراسة المقترحات لعرضها على المجلس والبت فيها.

انتظام الدراسة بالكليات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

تابعت المصادر، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك،وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا.