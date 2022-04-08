إعلان ياسمين عبدالعزيز يضعها في تريند «يوتيوب» العالمي

ما زال إعلان الشركة المصرية للاتصالات «We»، للفنانة ياسمين عبدالعزيز والنجم كريم محمود عبدالعزيز، يحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه على القنوات الفضائية في بداية رمضان الحالي، إذ تصدرت ياسمين تريند موقع «تويتر» بسببه رغم غيابها عن سباق دراما رمضان الحالي.

ولم يقتصر نجاح الإعلان داخل مصر فحسب، بل احتل المركز الـ 56 عالميًا في المقاطع المصورة الأعلى مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وذلك بعد إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفكرته التي تعتمد علي النوستالجيا، حيث بلغت عدد مشاهداته حاجز الـ 15 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب» منذ انطلاق عرضه قبل 6 أيام.

وجسدت ياسمين عبدالعزيز شخصية «الدادة دودي» التي قدمتها في فيلم سينمائي قبل أعوام عدة، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على مستوى الإيرادات، فيما أدى كريم محمود عبدالعزيز شخصية المعلم عبد الغفور البرعي الذي سبق وجسدها النجم الراحل نور الشريف في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

غياب ياسمين عبد العزيز عن سباق دراما رمضان

وتغيب ياسمين عبدالعزيز عن السباق الرمضاني لهذا العام، رغم النجاح الكبير الذي حققته بمسلسلها «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، إذ جسدت شخصية «غزل» التي تعاني من تعنيف زوجها لها، وجسد دوره الفنان خالد الصاوي، إلا أنها تلتقي «الخديوي» وأدي دوره أحمد العوضي، لتقع في غرامه ويساعدها على الانفصال من زوجها، ليتزوجها، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

أبطال مسلسل «اللي مالوش كبير»

مسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الإتربي، دنيا عبدالعزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.