السكة الحديد تكشف قيمة غرامة الخروج من البوابات الإلكترونية دون تذكرة

أكدت هيئة السكة الحديد، أن حركة سير القطارات منتظمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرة إلى أن البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب من وإلى أرصفة المحطات، يجرِ تشغيلها تجريبيا، لمنع هروب أي راكب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحة أنّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، يجرِ تنفيذها، لمواجهة فيروس كورونا.

25 جنيها غرامة الخروج من البوابات الإلكترونية دون تذكرة

كشفت السكة الحديد، في مستند رسمي لها، قيمة الغرامة المالية التي سيجرِ توقيعها على أي راكب حال الخروج من البوابات الإلكترونية من دون تذكرة، قائلة: «سيتم فرض غرامة قدرها 25 جنيهًا حال خروج أي راكب من رصيف المحطات دون تذكرة»، مشيرة إلى أنّ جميع القطارات العاملة على كل الخطوط التي تعمل بشكل منتظم دون وجود أي معوقات.

البوابات الإلكترونية ستقضي على المتهربين

أشارت السكة الحديد، إلى أنّه جرى تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات كمرحلة أولى، وهي محطات «مصر برمسيس- الجيزة- دمنهور- سيدي جابر- مصر بالإسكندرية»، مؤكدة أنّ البوابات الإلكترونية، ستعمل على القضاء نهائيا على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحة أنّ القطارات تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

وتستعرض «الوطن» خطوات استخدام البوابات الإلكترونية للتذاكر بالمحطات كالتالي:

1- الحصول على التذكرة من منافذ بيع التذاكر بالمحطات ثم وضعها بالمكان المخصص في الماكينة.

2- أتوجه إلى الرصيف لاستقلال القطار.

3- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

4- تستخدم هذه التذكرة مرة واحدة فقط.

5- الخروج عند فتح الأبواب بالتذكرة.

ننفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة لن ولم تسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.